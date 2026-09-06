Домашние питомцы способны не только чувствовать состояние человека, но и подавать сигналы, если требуется срочная помощь.

Уникальное обоняние собак позволяет им диагностировать некоторые заболевания, выполняя функции медиков или специального оборудования.

Исследование, опубликованное в журнале American Diabetes Association Diabetes Care, подтверждает это.

Диабет. Собаки, прошедшие специальную подготовку, могут определять падение уровня сахара в крови человека. Ученые выяснили, что это связано с выделением изопрена, который увеличивается при гликемии у больных диабетом первого типа. Собаки улавливают запах этого вещества через дыхание человека и могут сигнализировать об этом до того, как человек потеряет сознание или впадет в кому. Благодаря собаке, которая вовремя позвала на помощь, есть шанс спасти человека.

COVID-19. Наблюдения финских ученых показали, что собаки способны выявлять больных коронавирусом даже в толпе людей с точностью до 92%. Эти данные были опубликованы в Британском медицинском журнале. В ситуациях, когда невозможно провести обычные тесты, такая уникальная способность животных может быть использована. Их преимущество заключается в мгновенном результате и возможности охвата большого потока людей.

Рак. Научные исследования доказали, что собаки могут почувствовать рак молочной железы, шейки матки, легких, мочевого пузыря и предстательной железы. Некоторые владельцы собак утверждают, что их питомцы помогли им выявить меланому, поскольку часто облизывали появляющиеся родинки, а анализы позже подтверждали серьезный диагноз.

Головные боли. Опрос среди владельцев собак показал, что их питомцы способны чувствовать приступ мигрени у хозяев. Заботливые собаки подходят к человеку в такие моменты и проявляют заботу своим поведением.

Панические атаки. Собаки способны реагировать на изменения в состоянии человека. Они остро ощущают повышение уровня кортизола, гормона стресса, и своим присутствием пытаются успокоить человека. Многие животные используются в психологических службах, работающих с людьми в экстремальных ситуациях, например, спасателями или пожарными. В Швеции проводилось исследование, которое показало, что собаки не только помогают справиться со стрессом, но и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.