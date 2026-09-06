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В Израиле призвали снять с летучих мышей обвинение в катастрофе 0 43

В мире животных
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Израиле призвали снять с летучих мышей обвинение в катастрофе

Летучие мыши имеют репутацию мрачных существ, хотя не все из них являются вампирами. Существует мнение, что пандемию коронавируса вызвали именно они. Однако ученые из Тель-Авивского университета доказали, что это не так.

 

Хотя самая ранняя версия COVID-19 действительно связана с летучими мышами, происхождение более поздних штаммов наука пока не установила.

«Чтобы изучить общую ситуацию, мы провели метаанализ источников и проверили результаты более чем ста вирусов, включая Эболу, атипичную пневмонию и COVID», — говорит Майя Вайнберг, доктор ветеринарной медицины из Тель-Авивского университета.

Для всех перечисленных заболеваний потенциальными источниками вируса могли бы быть летучие мыши.

Ученые обнаружили, что в 48 процентах случаев «приговор» мышам был вынесен на основе наличия антител или по итогам ПЦР-тестов. При этом не шло речи о фактическом выделении идентичных вирусов. Более того, многие из опубликованных результатов выглядели неубедительно.

По мнению ученых, одного лишь выделения вируса недостаточно, чтобы рассматривать животное как резервуар. Необходимо минимальное количество официально зарегистрированных случаев выделения вируса и доказать путь его передачи.

«Кроме того, само обнаружение конкретного вируса у летучих мышей не гарантирует дальнейшее заражение; для этого должны существовать другие биологические, экологические и антропогенные условия», — добавляет Вайнберг.

Еще один аргумент — иммунная система летучих мышей работает очень эффективно. В научном сообществе накапливаются данные о том, что рукокрылые способны справляться с различными вирусами, включая смертельные, лучше, чем человек и большинство других млекопитающих.

Это заставляет вновь обратить внимание на ночных хищников — вполне вероятно, что они подскажут ученым, как победить опасные «человеческие» болезни.

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