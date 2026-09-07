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Может ли аппендицит возникнуть у животных? 0 44

В мире животных
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Может ли аппендицит возникнуть у животных?

Некоторым животным — да.

 

Аппендицит — это воспаление аппендикса, червеобразного отростка слепой кишки. Этот отросток присутствует только у млекопитающих, и не у всех из них. Например, у многих хищных животных, таких как домашние собаки и кошки, аппендикс отсутствует.

Вопреки распространенному мнению, аппендикса нет у коров и других жвачных животных. Если аппендикса нет, то аппендицит развиться не может. У лошадей аппендикс довольно крупный и играет важную роль в процессе переваривания пищи. Однако граница между аппендиксом и слепой кишкой не выражена, так как они образуют единый резервуар объемом более 30 литров. Поэтому, если возникает воспаление, оно обычно затрагивает оба участка. В ветеринарной практике аппендицит не выделяется как самостоятельная болезнь.

Среди домашних животных аппендицит может встречаться у кроликов и морских свинок. Однако его диагностика представляет собой сложную задачу. Это связано с тем, что диагностика аппендицита у людей основана на локализации болевых ощущений: врач прощупывает различные участки тела пациента, а тот сообщает о своих ощущениях. Применить такую процедуру к четвероногому пациенту невозможно.

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