Морская свинка (лат. Cavia porcellus) — млекопитающее из отряда грызунов. В России и Германии этих животных называют морскими свинками (Meerschweinchen).

В южноамериканских странах их называют куи, в Западной Европе — перуанскими свинками, а в Великобритании — индийскими. Слово «морская» в названии этих животных произошло от первоначального термина «заморская». Морские свинки были привезены в Европу по морю на кораблях и стали диковинными зверьками.

Существует несколько версий о том, почему это животное получило название свинка.

Во-первых, они издают звуки, похожие на похрюкивание или повизгивание. По другой версии, свинка обязана своим названием испанским завоевателям, которым вкус мяса этих зверьков напомнил мясо молочных поросят.