Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему морские свинки получили такое название? 0 95

В мире животных
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему морские свинки получили такое название?

Морская свинка (лат. Cavia porcellus) — млекопитающее из отряда грызунов. В России и Германии этих животных называют морскими свинками (Meerschweinchen).

 

В южноамериканских странах их называют куи, в Западной Европе — перуанскими свинками, а в Великобритании — индийскими. Слово «морская» в названии этих животных произошло от первоначального термина «заморская». Морские свинки были привезены в Европу по морю на кораблях и стали диковинными зверьками.

Существует несколько версий о том, почему это животное получило название свинка.

Во-первых, они издают звуки, похожие на похрюкивание или повизгивание. По другой версии, свинка обязана своим названием испанским завоевателям, которым вкус мяса этих зверьков напомнил мясо молочных поросят.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему продолжительность жизни у животных различается?
Изображение к статье: Происхождение выражения «Вот, где собака зарыта»
Изображение к статье: Ученые разработали метод проверки здоровья диких дельфинов и состояния океанов
Изображение к статье: Питон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: флаги ЕС
Политика
Изображение к статье: Почему животные предпочитают валяться в грязи?
В мире животных
Изображение к статье: Средства борьбы с проволочником, которые могут навредить вашему участку
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно хранить фасоль в домашних условиях
Дом и сад
Изображение к статье: полицейская лента
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Может ли аппендицит возникнуть у животных?
В мире животных
Изображение к статье: флаги ЕС
Политика
Изображение к статье: Почему животные предпочитают валяться в грязи?
В мире животных
Изображение к статье: Средства борьбы с проволочником, которые могут навредить вашему участку
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео