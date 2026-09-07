Чем выше интенсивность обмена веществ у животного, тем короче его жизнь.

Примером служат африканские подземные грызуны — голые землекопы. Эти млекопитающие не имеют постоянной температуры тела, что приводит к низкому уровню обмена веществ. В результате средняя продолжительность жизни голого землекопа составляет 28 лет, что примерно в 10 раз больше, чем у других грызунов аналогичного размера.

У холоднокровных животных продолжительность жизни больше зависит от внешних факторов, таких как температура окружающей среды. У некоторых видов, например, осьминогов, определенных насекомых и многих лососей, продолжительность жизни определяется генетически.