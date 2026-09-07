Выражение 'Вот, где собака зарыта!' используется, когда человек осознает суть происходящего.

Эта идиома является калькой с немецкого выражения Da liegt der Hund begraben!

Наиболее известная версия её происхождения связана с историей австрийского эрцгерцога Сигизмунда из династии Габсбургов и его любимого пса, который однажды спас ему жизнь. После смерти пса ему был установлен памятник.

Этот надгробный памятник стал местной достопримечательностью, и жители использовали фразу Da liegt der Hund begraben в ответ на вопросы туристов.