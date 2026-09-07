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Собаки, покусавшие детей в Царникаве, не были ревакцинированы от бешенства 1 170

В мире животных
Дата публикации: 07.09.2026
LETA
Изображение к статье: оскалившаяся собака
ФОТО: Unsplash

Собаки, напавшие на воспитанников детского сада в Царникаве, не были ревакцинированы от бешенства в установленный ветеринаром срок, сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

В настоящее время животные клинически здоровы, и признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности ПВС поручила владельцу собак обеспечить их изоляцию и наблюдение.

Если в течение десяти дней клинических признаков заболевания наблюдаться не будет, собак необходимо будет повторно вакцинировать от бешенства.

Также в понедельник ПВС возьмет образцы для лабораторного определения уровня антител к бешенству в крови собак.

В то же время ПВС отмечает, что в соответствии с изменениями в нормативных актах с 1 января 2026 года ПВС больше не будет проводить оценку опасности собак.

Как сообщалось, в связи с нападением двух собак на воспитанников царникавского детского сада "Riekstiņš" в пятницу, 4 сентября, Государственная полиция начала уголовный процесс по 20-му разделу Уголовного закона "Преступные деяния против общей безопасности и общественного порядка". В настоящее время ведется расследование, владелец собак установлен.

В пятницу группа из 19 детей в сопровождении воспитательницы и ее помощницы отправилась на заранее согласованную прогулку за пределы территории детского сада. Во время прогулки со стороны улицы Лашу к группе детей приблизились находившиеся без присмотра собаки и напали на них. В результате инцидента пострадали шестеро детей, двое из которых были госпитализированы. Пострадала также одна из педагогов, которая пыталась удержать собак и защитить детей.

Как позже сообщил мэр Адажского края Гатис Мигланс, на помощь группе детей поспешил водитель проезжавшего мимо автомобиля, который пытался их защитить, посадив в свою машину.

Согласно предоставленной мэром информации, двум детям после нападения потребовалась операция.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее заявил в социальных сетях, что Министерство земледелия должно взять на себя ответственность за недоработку регулирования в отношении правил содержания собак, напавших на людей.

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#полиция #животные #безопасность #детский сад #нападение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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