В минувшую пятницу спасатели получили вызов в квартиру на бульваре Кадака в Таллинне, где королевский питон укусил хозяина за палец и не отпускал.

Спасатели при помощи шприца и венозной канюли ввели в пасть питону несколько капель неразбавленного нашатырного спирта, в результате чего тот немедленно отпустил руку, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Медики скорой помощи осмотрели пострадавшего, госпитализация ему не потребовалась. Владельцу животного порекомендовали в случае возникновения у питона проблем со здоровьем обратиться в ветеринарную скорую помощь.