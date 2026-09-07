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Спасатели помогли освободить палец эстонца из пасти королевского питона 0 133

В мире животных
Дата публикации: 07.09.2026
BNS
Изображение к статье: Питон

В минувшую пятницу спасатели получили вызов в квартиру на бульваре Кадака в Таллинне, где королевский питон укусил хозяина за палец и не отпускал.

Спасатели при помощи шприца и венозной канюли ввели в пасть питону несколько капель неразбавленного нашатырного спирта, в результате чего тот немедленно отпустил руку, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Медики скорой помощи осмотрели пострадавшего, госпитализация ему не потребовалась. Владельцу животного порекомендовали в случае возникновения у питона проблем со здоровьем обратиться в ветеринарную скорую помощь.

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#медицина #животные #спасатели
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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