Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые разработали метод проверки здоровья диких дельфинов и состояния океанов 0 22

В мире животных
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые разработали метод проверки здоровья диких дельфинов и состояния океанов

Исследование здоровья диких дельфинов связано с определенными трудностями. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Великобритания) нашли простой и неинвазивный способ оценки состояния дельфинов.

 

Этот метод также поможет ученым следить за состоянием океанов. Исследователи взяли пробы конденсата, образующегося при выдохе дельфинов, как сообщает Phys.org. Научный сотрудник Катарина Венди, разработавшая процедуру, отметила, что она неинвазивна и сравнительно проста в выполнении.

Бактерии в легких дельфинов вызывают специфические изменения в зависимости от типа патогенов. Респираторные заболевания являются одной из основных причин смерти среди китообразных. Катарина Венди доказала эффективность своего метода, проверив выдох дельфинов, содержащихся в неволе. Она собирала кровь 13 дельфинов раз в тридцать дней на протяжении восьми месяцев. Девять из них были совершенно здоровы и имели стабильный состав бактерий, в то время как остальные четверо страдали от заболеваний.

Специалист отметила, что бактериальные сообщества у четырех больных дельфинов изменились. Она добавила, что тест может быть использован для быстрой проверки состояния здоровья диких дельфинов, что поможет ученым следить за ними и состоянием океанов.

Исследование показало, что болезни, обнаруженные у дельфинов, схожи с человеческими и могут пролить свет на то, как загрязненная прибрежная вода и морепродукты могут влиять на здоровье как дельфинов, так и людей. Дельфины и люди являются млекопитающими, и в их рацион входят одни и те же морепродукты. Однако дельфины более подвержены потенциальным угрозам для здоровья.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему морские свинки получили такое название?
Изображение к статье: Почему продолжительность жизни у животных различается?
Изображение к статье: Происхождение выражения «Вот, где собака зарыта»
Изображение к статье: Питон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: флаги ЕС
Политика
Изображение к статье: Почему животные предпочитают валяться в грязи?
В мире животных
Изображение к статье: Средства борьбы с проволочником, которые могут навредить вашему участку
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно хранить фасоль в домашних условиях
Дом и сад
Изображение к статье: полицейская лента
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Может ли аппендицит возникнуть у животных?
В мире животных
Изображение к статье: флаги ЕС
Политика
Изображение к статье: Почему животные предпочитают валяться в грязи?
В мире животных
Изображение к статье: Средства борьбы с проволочником, которые могут навредить вашему участку
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео