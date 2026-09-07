Исследование здоровья диких дельфинов связано с определенными трудностями. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Великобритания) нашли простой и неинвазивный способ оценки состояния дельфинов.
Этот метод также поможет ученым следить за состоянием океанов. Исследователи взяли пробы конденсата, образующегося при выдохе дельфинов, как сообщает Phys.org. Научный сотрудник Катарина Венди, разработавшая процедуру, отметила, что она неинвазивна и сравнительно проста в выполнении.
Бактерии в легких дельфинов вызывают специфические изменения в зависимости от типа патогенов. Респираторные заболевания являются одной из основных причин смерти среди китообразных. Катарина Венди доказала эффективность своего метода, проверив выдох дельфинов, содержащихся в неволе. Она собирала кровь 13 дельфинов раз в тридцать дней на протяжении восьми месяцев. Девять из них были совершенно здоровы и имели стабильный состав бактерий, в то время как остальные четверо страдали от заболеваний.
Специалист отметила, что бактериальные сообщества у четырех больных дельфинов изменились. Она добавила, что тест может быть использован для быстрой проверки состояния здоровья диких дельфинов, что поможет ученым следить за ними и состоянием океанов.
Исследование показало, что болезни, обнаруженные у дельфинов, схожи с человеческими и могут пролить свет на то, как загрязненная прибрежная вода и морепродукты могут влиять на здоровье как дельфинов, так и людей. Дельфины и люди являются млекопитающими, и в их рацион входят одни и те же морепродукты. Однако дельфины более подвержены потенциальным угрозам для здоровья.
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