Этот метод также поможет ученым следить за состоянием океанов. Исследователи взяли пробы конденсата, образующегося при выдохе дельфинов, как сообщает Phys.org. Научный сотрудник Катарина Венди, разработавшая процедуру, отметила, что она неинвазивна и сравнительно проста в выполнении.

Бактерии в легких дельфинов вызывают специфические изменения в зависимости от типа патогенов. Респираторные заболевания являются одной из основных причин смерти среди китообразных. Катарина Венди доказала эффективность своего метода, проверив выдох дельфинов, содержащихся в неволе. Она собирала кровь 13 дельфинов раз в тридцать дней на протяжении восьми месяцев. Девять из них были совершенно здоровы и имели стабильный состав бактерий, в то время как остальные четверо страдали от заболеваний.

Специалист отметила, что бактериальные сообщества у четырех больных дельфинов изменились. Она добавила, что тест может быть использован для быстрой проверки состояния здоровья диких дельфинов, что поможет ученым следить за ними и состоянием океанов.

Исследование показало, что болезни, обнаруженные у дельфинов, схожи с человеческими и могут пролить свет на то, как загрязненная прибрежная вода и морепродукты могут влиять на здоровье как дельфинов, так и людей. Дельфины и люди являются млекопитающими, и в их рацион входят одни и те же морепродукты. Однако дельфины более подвержены потенциальным угрозам для здоровья.