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Как определить возраст черепахи? 0 51

В мире животных
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как определить возраст черепахи?

По щиткам на панцире, но это лишь приблизительная оценка.

 

Щитки, которые формируют панцирь черепахи, нарастают по краям, создавая нечто похожее на годовые кольца. Однако эти кольца не являются строго годовыми, так как в первые два года жизни черепахи может образовываться до пяти колец в год, а затем — по 2–3 кольца. Скорость их формирования зависит от условий жизни черепахи.

У взрослых черепах рост значительно замедляется, и внешние кольца становятся менее различимыми. Поэтому точно подсчитать их можно только на специально подготовленных и окрашенных спилах.

Выполнить это на живой черепахе, не причиняя ей вреда, невозможно.

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