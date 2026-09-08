Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему пресноводные рыбы не могут жить в море и наоборот? 0 18

В мире животных
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему пресноводные рыбы не могут жить в море и наоборот?

Некоторые виды могут.

 

Морская вода содержит значительно больше солей, чем тканевая жидкость и плазма крови рыб, в то время как пресная вода содержит их гораздо меньше. Поэтому почки пресноводных рыб постоянно откачивают воду из организма, удерживая соли, тогда как морские рыбы сбрасывают лишнюю соль с помощью специальных клеток в жабрах и кишечнике.

Пресноводная рыба, попадая в морскую воду, быстро погибает от обезвоживания. В то же время морская рыба в пресной воде сталкивается с осмотическим давлением, из-за чего клетки, особенно в тканях жаберных лепестков, могут лопаться.

Тем не менее, существуют проходные рыбы, которые живут в море и нерестятся в реках (например, осетровые и многие лососевые), а также речные угри, которые делают наоборот. У таких рыб перед нерестом происходит значительная физиологическая перестройка организма, включая изменение работы органов выделения.

Некоторые рыбы, такие как судак, способны жить в широком диапазоне соленостей — от совершенно пресной воды до умеренно соленой. Однако, вероятно, пресноводные и морские судаки представляют собой отдельные изолированные популяции или даже разные виды.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Может ли аппендицит возникнуть у животных?
Изображение к статье: оскалившаяся собака
Изображение к статье: Где обитают стрижи, если они не садятся на землю?
Изображение к статье: Почему морские свинки получили такое название?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смогут ли кошки и собаки выжить без людей?
В мире животных
Изображение к статье: азс
Бизнес
Изображение к статье: Как правильно перевозить черенки растений на большие расстояния
Дом и сад
Изображение к статье: Эффективные способы очистки замшевой обуви
Дом и сад
Изображение к статье: Опасные растительные остатки, которые не стоит оставлять на участке зимой
Дом и сад
Изображение к статье: Лилии
Дом и сад
Изображение к статье: Смогут ли кошки и собаки выжить без людей?
В мире животных
Изображение к статье: азс
Бизнес
Изображение к статье: Как правильно перевозить черенки растений на большие расстояния
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео