Морская вода содержит значительно больше солей, чем тканевая жидкость и плазма крови рыб, в то время как пресная вода содержит их гораздо меньше. Поэтому почки пресноводных рыб постоянно откачивают воду из организма, удерживая соли, тогда как морские рыбы сбрасывают лишнюю соль с помощью специальных клеток в жабрах и кишечнике.

Пресноводная рыба, попадая в морскую воду, быстро погибает от обезвоживания. В то же время морская рыба в пресной воде сталкивается с осмотическим давлением, из-за чего клетки, особенно в тканях жаберных лепестков, могут лопаться.

Тем не менее, существуют проходные рыбы, которые живут в море и нерестятся в реках (например, осетровые и многие лососевые), а также речные угри, которые делают наоборот. У таких рыб перед нерестом происходит значительная физиологическая перестройка организма, включая изменение работы органов выделения.

Некоторые рыбы, такие как судак, способны жить в широком диапазоне соленостей — от совершенно пресной воды до умеренно соленой. Однако, вероятно, пресноводные и морские судаки представляют собой отдельные изолированные популяции или даже разные виды.