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Почему укус кошки может быть признаком любви и привязанности 0 292

В мире животных
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошка

Укус кошки может восприниматься как агрессия, но иногда он является знаком привязанности.

 

Иногда укус кошки становится признаком её привязанности к владельцу. В каких ситуациях происходит такое "признание в любви"?

Чаще всего с таким "любовным" покусыванием можно столкнуться в моменты, когда вы проводите время наедине с питомцем. Обычно, когда мы гладим животное, оно может ответить укусом.

Однако это не всегда означает, что общение стоит прекращать.

Эксперты отмечают, что такой укус гораздо нежнее обычного.

Кошка как бы слегка "прищипывает" кожу.

Почему же животное выбирает такой необычный жест?

Как выяснили специалисты, подобным действиям котят учат их матери. Мамы вылизывают своих малышей и иногда прикусывают их. Для кошки этот жест навсегда остается символом материнской любви.

Если питомец действительно выстраивает теплые отношения с владельцем, он тоже может иногда слегка покусывать человека.

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