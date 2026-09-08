Ирландия является одним из немногих мест на планете, где отсутствуют змеи. Аналогичная ситуация наблюдается в Новой Зеландии, Исландии, Гренландии и Антарктиде.

Согласно легенде, святой Патрик изгнал змей из Ирландии в V веке, когда обращал местных жителей в христианство и совершал различные чудеса. Однако ученые считают, что змеи не обитали в Ирландии уже многие тысячи лет до этого.

Во время последнего ледникового периода, который завершился около 10 тысяч лет назад, Ирландия была покрыта ледниками, что делало выживание змей невозможным. Когда лед отступил, уровень океанских вод поднялся, и Ирландия оказалась изолированной от материка, что не позволило змеям попасть на остров. Великобритания стала островом на две тысячи лет позже, поэтому там можно встретить несколько видов змей.

Единственной сухопутной рептилией, которая смогла проникнуть в Ирландию, является живородящая ящерица.