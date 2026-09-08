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Смогут ли кошки и собаки выжить без людей? 0 154

В мире животных
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Смогут ли кошки и собаки выжить без людей?

Не все смогут.

 

Многие кошки и собаки, особенно декоративные породы, практически не способны самостоятельно находить пищу в дикой природе.

Даже городские бродячие собаки и кошки в основном зависят от людей — они получают пищу благодаря намеренной подкормке и пищевым отбросам, а также охотятся на грызунов и зерноядных птиц, которые обитают рядом с человеческими поселениями. Кроме того, даже полностью одичавшие собаки часто уступают в борьбе за выживание диким псовым, таким как волки и койоты. На одной территории с ними, без поддержки человека, они быстро вымирают.

Тем не менее, в отсутствие диких конкурентов некоторые собаки и кошки могут адаптироваться к самостоятельной жизни. Ярким примером являются австралийские динго, которые являются одичавшими потомками домашних собак и сейчас являются крупнейшими хищниками в австралийской фауне. В Австралии и других регионах также существуют устойчивые популяции одичавших домашних кошек.

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