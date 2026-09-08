Многие кошки и собаки, особенно декоративные породы, практически не способны самостоятельно находить пищу в дикой природе.

Даже городские бродячие собаки и кошки в основном зависят от людей — они получают пищу благодаря намеренной подкормке и пищевым отбросам, а также охотятся на грызунов и зерноядных птиц, которые обитают рядом с человеческими поселениями. Кроме того, даже полностью одичавшие собаки часто уступают в борьбе за выживание диким псовым, таким как волки и койоты. На одной территории с ними, без поддержки человека, они быстро вымирают.

Тем не менее, в отсутствие диких конкурентов некоторые собаки и кошки могут адаптироваться к самостоятельной жизни. Ярким примером являются австралийские динго, которые являются одичавшими потомками домашних собак и сейчас являются крупнейшими хищниками в австралийской фауне. В Австралии и других регионах также существуют устойчивые популяции одичавших домашних кошек.