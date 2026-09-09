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Как шимпанзе в Уганде создают собственные музыкальные стили 0 41

В мире животных
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как шимпанзе в Уганде создают собственные музыкальные стили

Ученые из заповедника Будонго в Уганде заметили, что самцы шимпанзе барабанят по корням деревьев с такой силой, что звуки слышны на большом расстоянии.

 

Каждый шимпанзе создает свой уникальный ритм, который можно сравнить с музыкой для человеческого уха. Специалисты решили исследовать, как именно шимпанзе используют эти звуки.

«Игра на барабанах» выглядит следующим образом: сильные удары по корням деревьев создают резонирующий и мощный звук, который слышен далеко в лесу. Это сопровождается характерным для шимпанзе «улюлюканьем». Обычно они барабанят ногами, но иногда подключают и руки.

В одном из сообществ, известном как Вайбира, зоологи сделали аудиозаписи музыки семи разных самцов. Каждый из них «играл» с различной скоростью и длиной пауз между ударами. Стили были настолько различны, что всего через пару недель исследователи могли различать их, не видя, кто играет.

«Тристан — лесной Джон Бонэм (барабанщик Led Zeppelin). Он играет очень быстро с множеством равномерно разделенных ударов. Вы едва можете видеть его руки. А другие предпочитают более синкопированный джазовый стиль», — говорит Веста Элеутери, ведущий автор исследования из Венского университета.

Самцы Альф и Ила создавали свой ритм, используя технику, при которой обе лапы касались корня одновременно.

Однако во время наблюдений ученые заметили, что шимпанзе не всегда используют свой характерный стиль. Иногда они не хотят, чтобы их узнали по игре, а в других случаях, наоборот, сообщают своим сородичам о своем присутствии. Таким образом, «игра на барабанах» служит средством связи, когда они удаляются от дома, путешествуют или ищут кого-то.

Остается вопрос, разделяют ли ближайшие родственники человека музыкальные предпочтения людей или это просто необходимость. Биологи, наблюдающие за шимпанзе на протяжении многих лет, уверены, что приматы обладают чувством ритма, и музыка может затрагивать их на эмоциональном уровне.

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