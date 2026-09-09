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Ученые идентифицировали первую в мире летающую рептилию 0 75

В мире животных
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые идентифицировали первую в мире летающую рептилию

Исследователи из Французского национального музея естественной истории в Париже обнаружили первую в мире летающую рептилию.

 

Первая окаменелость Coelurosauravus elivensis была найдена еще в 1907 году, но только сейчас палеонтологи смогли разобраться в строении тела и поведении этого существа, сообщает Live Science.

Рептилия существовала в позднем пермском периоде, примерно 260-252 миллиона лет назад. Длина тела взрослой особи достигала около 10 сантиметров.

В разные годы исследователи нашли останки трех древних рептилий. Самый полный образец скелета (почти 90%) был обнаружен на Мадагаскаре.

Используя собранные данные, ученые смогли реконструировать тело рептилии и выяснить, как она передвигалась в густых пермских лесах. Модель показала, что Coelurosauravus elivensis был отличным древолазом. С помощью острых изогнутых когтей он цеплялся за кору и ветки, перемещаясь вверх и вниз.

Также палеонтологи пришли к выводу, что рептилия освоила новый способ передвижения — скольжение в воздухе, близкое к полету. В процессе эволюции она развила патагиалы — тонкие перепонки, которые тянулись от туловища до верхних конечностей.

Исследование показало, что с помощью таких прото-крыльев рептилии могли перелетать с одного дерева на другое. Патагиалы обладали большой подъемной силой, что позволяло их владельцам долго оставаться в воздухе и развивать значительную скорость. Кроме того, Coelurosauravus elivensis могли маневрировать, отгибая запястья назад.

Способность к полету позволяла рептилии избегать опасностей на земле, где обитали хищники. Интересно, что схожие способности наблюдаются у современных ящериц-драконов, хотя эти виды не являются родственными. По словам специалистов, они развили одинаковые черты независимо друг от друга — это явление известно как конвергентная эволюция.

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