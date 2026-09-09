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В Испании обнаружен новый вид паука – «фанат футбола» 0 46

В мире животных
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Испании обнаружен новый вид паука – «фанат футбола»

Ученые из России и Испании описали новый вид паука-скакуна, обитающего в Андалусии, с необычной расцветкой, согласно информации из Zootaxa.

 

Новый вид получил название Phlegra blaugrana.

Самцы этого вида имеют красно-синий «шеврон» на брюшке, который напоминает цвета футбольного клуба «Барселона». Именно с этим связано название – Blaugrana является одним из популярных прозвищ команды.

Интересно, что самки данного вида отличаются более сдержанной окраской, что помогает им скрываться от хищников.

Ученые также исследовали брачное поведение пауков-скакунов, которое оказалось довольно сложным. Самцы исполняют перед самками особый танец, причем у каждого вида он уникален. Например, Phlegra blaugrana во время ухаживаний поднимает брюшко и демонстрирует свою яркую окраску. Самки пауков не реагируют на ухаживания чужаков и могут даже попытаться их съесть.

Представители Phlegra blaugrana обитают на поверхности почвы лугов и пастбищ Андалусии, предпочитая солнечные и влажные районы.

Эксперты отметили, что у Phlegra blaugrana есть близкий родственник – Phlegra nitidiventris, который обитает в Северной Африке и вместо «шеврона» имеет блестящий щит (скутум), отражающий солнечный свет.

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