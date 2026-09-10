Жираф — самое высокое животное на планете, и это утверждение является верным.

Эти экзотические создания достигают высоты более 5,5 метров, что является абсолютным рекордом.

Однако многие люди не знают о других интересных фактах о жирафах.

Что стоит знать?

Не умеют зевать

Ученые полагают, что зевание присуще всем животным на планете. Даже рыбы иногда зевают.

Однако жирафы, по какой-то причине, не способны зевать.

Удивительная социализация

Жирафы — это невероятно умные животные, которые могут сотрудничать друг с другом. Например, наличие детенышей значительно усложняет жизнь самкам.

Поэтому, когда им нужно отлучиться, они оставляют своих детей под присмотром одного из животных, в то время как самка следит за всеми малышами.

Мало спят

Удивительно, но таким крупным животным не требуется много времени для восстановления сил во сне. Иногда они спят стоя, тратя на это всего несколько минут.

Если жираф решит лечь на землю, ему достаточно часа для сна.