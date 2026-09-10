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Почему лоси сбрасывают рога? 0 88

В мире животных
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему лоси сбрасывают рога?

Из-за отсутствия необходимости.

 

Точный ответ на вопрос о сбрасывании рогов лосями остается неизвестным.

Наиболее вероятное предположение заключается в том, что рога лосей и других оленей служат только для привлечения самок, сигнализируя о том, что их обладатель является полноценным самцом, а также используются в качестве оружия в борьбе за самок. Вне сезона размножения рога не имеют практической пользы.

Кроме того, ношение таких тяжелых и громоздких "корон" (размах рогов крупного лося может достигать 180 см, а вес — до 30 кг) затрудняет передвижение по лесу и требует дополнительных усилий. Это особенно важно зимой, когда количество корма ограничено, а волки почти полностью переключаются на охоту на копытных.

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