Точный ответ на вопрос о сбрасывании рогов лосями остается неизвестным.

Наиболее вероятное предположение заключается в том, что рога лосей и других оленей служат только для привлечения самок, сигнализируя о том, что их обладатель является полноценным самцом, а также используются в качестве оружия в борьбе за самок. Вне сезона размножения рога не имеют практической пользы.

Кроме того, ношение таких тяжелых и громоздких "корон" (размах рогов крупного лося может достигать 180 см, а вес — до 30 кг) затрудняет передвижение по лесу и требует дополнительных усилий. Это особенно важно зимой, когда количество корма ограничено, а волки почти полностью переключаются на охоту на копытных.