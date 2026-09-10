Это не совсем так.

На самом деле многие морские рыбы обладают значительным количеством костей. Например, морской конек, помимо обычных скелетных костей, имеет дополнительные костяные пластины, которые покрывают его тело, как доспехи. Однако для потребителей «морская рыба» включает в себя виды, которые вылавливаются в промышленных масштабах.

Очевидно, что костлявые морские рыбы вряд ли будут пользоваться высоким спросом на рынке, поэтому у них есть мало шансов стать промысловыми.