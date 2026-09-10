Не все собаки без исключения любят своих владельцев, и это важно понимать.

Некоторые собаки могут просто уважать или бояться своего хозяина, но это не означает, что у них есть теплые чувства. Какие же признаки указывают на то, что собака действительно без ума от своего владельца?

Делится игрушками

Для собаки игрушки имеют большую ценность, особенно в условиях квартиры. Если ваш питомец решает поделиться своими "сокровищами", это говорит о настоящей любви к вам.

Хочет спать рядом с вами

Любящая собака стремится находиться рядом с вами как можно дольше. Она не только хочет лечь рядом, но и прижаться к вам своим телом. Хотя многие считают, что спать с собакой не совсем гигиенично, многие владельцы животных игнорируют это мнение.

Эксперты утверждают, что совместный сон может укрепить связь между хозяином и питомцем.

Постоянно смотрит

Если вы замечаете, что ваша собака не сводит с вас глаз, это хороший знак. Животное не будет смотреть на того, кто ему безразличен или неприятен. Пес будет внимательно следить за вашими движениями, чтобы в нужный момент оказаться рядом.