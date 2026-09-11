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Как устроено зрение кроликов 0 14

В мире животных
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кролик

Некоторые владельцы кроликов замечают, что их питомцы могут испытывать трудности со зрением. Это проявляется в том, что животное не всегда узнает своего хозяина или не видит предметы, находящиеся прямо перед ним.

 

Зрение кроликов устроено иначе, чем у людей, что влияет на то, как они воспринимают окружающий мир.

Глаза кроликов расположены по бокам головы, что позволяет им обнаруживать врагов с разных сторон. Эти ушастые питомцы могут видеть почти на 360 градусов. Особенно хорошо они различают объекты на расстоянии и отлично ориентируются в темноте.

Несмотря на преимущества строения глаз, у кроликов есть и недостатки.

Хотя они могут видеть все, что находится сбоку и сзади, они не способны хорошо видеть прямо перед собой из-за расположения глаз.

Кроме того, мир вокруг них выглядит менее четко, чем у человека. Изображения кажутся слегка размытыми, независимо от освещения.

Если положить перед кроликом морковку, он найдет ее благодаря своему отличному обонянию, но чтобы рассмотреть ее, ему нужно повернуться к ней боком.

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