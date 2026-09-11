Хозяевам собак важно социализировать питомца с раннего возраста и уделять внимание его воспитанию, чтобы животное могло комфортно адаптироваться к городскому ритму.

Эксперты подчеркивают важность знакомства собаки с окружающим миром: ее не должны пугать шум проезжающих машин, прохожие, другие животные, а также новые места и скопления людей. Питомца необходимо научить выдержке – он не должен лаять и лезть к людям – и обучить различным командам с щенячьего возраста.

«Собака должна четко знать и выполнять команды «Фу!» и «Отдай!». Первая команда поможет предотвратить подъем пищи, а вторая – забрать ее, если собака что-то подобрала», – объясняют кинологи.

Пес должен знать и команду «Рядом!». Это необходимо для безопасных прогулок и поездок в общественном транспорте. Этой команде рекомендуется обучать, слегка потянув поводок, и хвалить животное за ее выполнение.

Команда «Ко мне» позволяет контролировать перемещение собаки и в случае опасности подзывать ее к себе. Правильно обученное животное будет отзываться на эту команду, даже если увлечено чем-то другим.

Также щенка нужно приучить к амуниции. Делать это стоит постепенно и настойчиво, не забывая о поощрении.