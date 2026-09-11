Чесночница — это небольшая амфибия, внешне напоминающая смесь жабы и лягушки. Её тело короткое и широкое, разделенное на голову и туловище.

На голове чесночницы отсутствуют характерные для жаб околоушные железы и барабанные перепонки. У неё также нет голосовых мешков. На лбу, между глазами, находится выпуклость, а на верхней челюсти видны зубы. Зрачки имеют оранжевый, золотистый или медный цвет и расположены вертикально.

Взрослые чесночницы питаются мелкими насекомыми и их личинками, паукообразными, червями, многоножками и моллюсками. Их любимой пищей являются жуки жужелицы и щелкуны, дождевые черви и пауки. Они также поедают клопов, муравьев, комаров, бабочек и мух.

Чесночницы видят только движущиеся объекты и ловят ползающих, но не летающих особей. Жертв они глотают живьем, поправляя их во рту передними лапами. Иногда через тонкие покровы их тела можно заметить, как проглоченные ими животные копошатся в желудке.

Две чесночницы могут охотиться рядом, пока не заметят одновременно одну добычу. В этом случае между ними возникает драка: они кусаются и вырывают жертву друг у друга изо рта. Если одна из них сыта, она может уступить добычу сопернице, но если голодна, то не обратит внимания на укусы.

В неволе чесночницы долго отказываются от пищи. В террариуме они могут спрятаться в укрытие и оставаться там безвылазно до трех месяцев. Иногда приходится насильно кормить животное.

Чесночницы предпочитают открытые места с легким песчаным грунтом и часто селятся на пашнях и в огородах. Их можно встретить в широколиственных и смешанных лесах, на лугах возле рек.

Крик потревоженной чесночницы очень громкий и резкий, напоминающий звук кошки. Когда амфибии больно, она издает звуки, похожие на треск. Активно защищаясь от нападения, чесночница раздувается, широко открывает рот, поднимается на лапах над почвой и издает устрашающие звуки. При этом она может отбиваться от врагов передними лапами.

Если амфибия замечает приближающегося врага, она с силой выбрасывает заднюю ногу, захватывая щепотку песка, и бросает его прямо в глаза противнику. Слизь кожи чесночницы токсична для мелких животных и микроорганизмов, у человека она вызывает незначительные раздражения покровов.