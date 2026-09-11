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Кто такая руконожка и опасна ли она 0 131

В мире животных
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто такая руконожка и опасна ли она

Аборигены Мадагаскара верят, что тот, кто убьет руконожку, вскоре умрет. Настоящее имя этого животного на мальгашском языке до сих пор остается неизвестным науке, так как его боятся произносить вслух.

 

Мадагаскарская руконожка, или ай-ай — это единственный современный вид из семейства руконожковых и самый крупный ночной примат в мире. Это редкое млекопитающее с бурой шерстью, большими глазами, длинным хвостом и необычными огромными пальцами.

Наука узнала о существовании ай-ай в 1780 году благодаря исследователю Пьеру Сонету. Руконожка обитает на севере Мадагаскара и ведет ночной образ жизни. Изначально руконожек относили к грызунам, но позже ученые пришли к выводу, что это лемуры особой группы.

На самом деле ай-ай безобиден. Животное весит около 3 кг, а длина его тела достигает 36-44 см. Пушистый хвост составляет около 60 см. Яркие желтые глаза и большие уши придают ай-ай своеобразный вид, благодаря которому они охотятся.

Руконожка всеядна: она питается личинками, орехами, грибами, наростами на коре деревьев и фруктами. Ай-ай добывает пищу оригинальным способом: они ищут личинок, обитающих под корой дерева, с помощью эхолокации, постукивая средним пальцем. Затем руконожка прогрызает кору, накалывает добычу на третий палец и отправляет ее в рот.

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