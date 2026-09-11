Миноги, несмотря на внешнее сходство с рыбами, не являются таковыми. Они относятся к более примитивным позвоночным - классу круглоротых, предшествующим рыбам.

Сходство миног с рыбами заключается в их водной среде обитания, форме тела (миноги напоминают угрей) и наличии плавников, хотя у миног они непарные. Однако на этом общие черты заканчиваются.

Отличия между миногами и рыбами гораздо более значительны:

У миног отсутствует позвоночник и костяной скелет. Вместо позвоночника у них вдоль спины проходит хорда (спинная струна), состоящая из хрящей.

Миноги не имеют чешуи. Их кожа гладкая, а многочисленные железы выделяют обильную слизь.

У миног отсутствуют парные конечности.

Дыхательная система представлена внутренними жабрами. По бокам тела миноги расположены отверстия, которые являются выходами жаберных мешков. В отличие от рыб, которые получают воду для дыхания через рот, миноги могут дышать даже когда их рот занят едой.

Миноги не имеют челюстей. Их рот круглый и окружен присоской, а внутри находится предротовая воронка с роговыми зубами.

Большинство миног являются паразитами рыб. Они присасываются к телу рыбы, пробуравливают ее кожу и впрыскивают в жертву вещества, препятствующие сворачиванию крови, а также пищеварительные ферменты. Таким образом, пища миног начинает перевариваться до того, как они ее поглощают, и они всасывают уже частично переваренную пищу. Рыба-жертва носит на себе паразита, пока не погибает от истощения.