Ежи — необычные и забавные домашние питомцы, за которыми интересно наблюдать. Они не вызывают аллергии и легко приспосабливаются к жизни с людьми.

Перед тем как завести ежа, необходимо серьезно подготовиться. Эти лесные создания, которые ведут ночной образ жизни, не совсем подходят для жизни в квартирах. Тем не менее, ежи умны, быстро привыкают к людям и могут перенимать их привычки.

Одной из самых интересных особенностей ежей являются их колючки, которых может быть более 10 000. Природа наделила этих маленьких хищников мощной защитой, позволяя им сражаться с крысами, мышами и змеями. Шерсть ежей трансформировалась в колючки, которые служат им броней.

Иглы ежей растут из фолликул, как волосы, и каждая колючка имеет мышцу, которая при опасности сокращается, поднимая иглу. Эти иглы не просто поднимаются, но и перекрещиваются между собой.

Ежи также имеют уникальный способ защиты: они могут делать свои иглы ядовитыми, катаясь по подгнившим яблокам и грибам. Это помогает очистить их иголки и кожу от паразитов, а также может быть опасно для врагов. Самим ежам яды не страшны, и они могут есть даже змей, которые убивают других животных.

Ежи — довольно приятные соседи, они не требуют много внимания и неприхотливы в еде. Однако ночью они могут быть довольно шумными: их топот, фырканье и вздохи могут быть слышны даже в тихом доме. Будущим владельцам стоит помнить, что характер питомца во многом зависит от их методов воспитания и заботы. Как и среди людей, среди ежей есть представители с разным темпераментом.