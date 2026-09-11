Тритоны, как и другие земноводные, такие как саламандры и лягушки, могут обитать только в пресной воде и влажных местах.

Земноводные дышат легкими, однако эти органы не способны полностью обеспечить их кислородом. Важную роль в дыхании также играет кожное дыхание, для которого необходима влажная и тонкая кожа.

Земноводные очень чувствительны к содержанию поваренной соли в почве и воде, так как она негативно влияет на развитие их икры и личинок. Они могут погибнуть в воде, содержащей даже 1 часть хлорида натрия на 1000 частей воды. Это происходит потому, что концентрация соли в клетках кожи амфибий ниже, чем в морской воде. Если земноводное окажется в соленой воде, вода из его клеток начнет выходить наружу, так как их кожа обладает высокой проницаемостью для воды, что приводит к гибели животного.

По этой причине земноводные не встречаются на океанических островах, хотя в остальном условия для их жизни там могут быть подходящими.