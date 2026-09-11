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ТОП-3: самые быстрые животные на планете 0 74

В мире животных
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ТОП-3: самые быстрые животные на планете

Обзор самых быстрых животных, обитающих на суше.

 

Гепард

Гепард считается самым быстрым наземным животным. Максимальная скорость, зафиксированная исследователями, составляет 95 км/ч на дистанции в 400 метров, а на 100 метрах гепард может развить скорость до 120 км/ч. Однако это животное не может поддерживать такую скорость долго, так как у него низкая выносливость, и он рискует потерять жизнь. Гепард может быстро передвигаться только в течение нескольких минут, но этого времени достаточно, чтобы поймать свою жертву.

Вилорогая антилопа

Второе место среди самых быстрых сухопутных животных занимает вилорогая антилопа, которая может развивать скорость до 85,5 км/ч. В среднем она движется со скоростью 65 км/ч на расстоянии до 6 километров. В отличие от гепарда, вилорогая антилопа не нуждается в длительном отдыхе. Это животное может прыгнуть на высоту до двух метров и преодолеть расстояние в шесть метров в длину. Хотя вилорогая антилопа умная, она предпочитает обходить препятствия, а не рисковать.

Газель Гранта

Газель Гранта занимает третье место, уступая вилорогой антилопе только из-за отсутствия официальных записей о её максимальной скорости. Газель может развивать скорость до 90 км/ч, что делает её соперником для гепарда. Именно поэтому гепарду не всегда удается поймать газель с первой попытки; иногда ему требуется несколько попыток. Газель Гранта, в отличие от гепарда, обладает высокой выносливостью.

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