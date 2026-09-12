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Может ли собака распознать плохого человека: мнение экспертов 0 129

В мире животных
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собака

Существует стереотип, что собаки безошибочно определяют плохих людей и сообщают об этом своим владельцам.

 

Некоторые собаки могут облаять людей без видимой причины.

В то же время, к другим людям они могут проявлять дружелюбие. Способны ли собаки распознать недобрых людей в вашем окружении?

Агрессия

Эксперты утверждают, что собаки могут распознать агрессивно настроенных людей. Негативные эмоции могут проявляться через запах, что помогает животным определить потенциальную угрозу.

Это особенно полезно для владельцев собак во время вечерних прогулок, когда стоит избегать общения с возможными обидчиками.

Поведение

Собаки обладают высокой интеллектуальной способностью, о которой многие не догадываются. Они живут рядом с людьми на протяжении сотен лет, что дало им ценный опыт.

Если поведение нового знакомого не соответствует нормам, принятым для собаки, она может проявлять настороженность.

Сверхъестественные способности

Ранее люди верили, что собаки способны чувствовать недобрых людей: если пес облаял или зарычал, к этому человеку относились с подозрением.

С научной точки зрения, проверить эту теорию сложно.

Однако стоит помнить, что раздражителями для собаки могут быть громкий или неприятный голос, специфический запах (например, стойкий парфюм или бытовая химия), непредсказуемые движения и многое другое.

Поэтому не стоит сразу же разрывать связи с человеком, которого не любит ваш пес: его выводы могут быть ошибочными.

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