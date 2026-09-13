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Как летучие мыши выживают на диете из крови 0 40

В мире животных
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как летучие мыши выживают на диете из крови

Ученые изучили геномы летучих мышей-вампиров и других представителей отряда. Выяснили, что у кровососущих отсутствуют или не функционируют 13 генов, которые помогают их сородичам адаптироваться к различной пище, сообщает Phys.org.

 

Большинство млекопитающих не смогли бы всю жизнь придерживаться низкокалорийной "кровяной" диеты.

— Кровь — это плохой источник пищи, — отмечает Ханна Ким Франк из Тулейнского университета. — Удивительно, как летучие мыши-вампиры могут выживать, питаясь кровью.

Среди 1400 видов летучих мышей только три вида питаются таким образом. Остальные предпочитают насекомых, фрукты, нектар и пыльцу, а также могут ловить лягушек или рыбу.

Низкая калорийность крови заставляет вампиров есть довольно часто. Возможно, поэтому среди этих видов распространено делиться пищей: если пищи нет, особь может отрыгнуть съеденное, чтобы помочь соседу выжить.

Это, вероятно, не связано с родством, считает Ханна Ким Франк. Скорее, это акт взаимопомощи: я помог тебе, а когда-нибудь ты поможешь мне.

Кроме летучих мышей, кровь в пищу употребляют комары, блохи, клопы и пиявки.

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