Если вы планируете стать владельцем собаки, вероятно, вы хотите, чтобы ваш питомец был послушным.

Тем не менее, домашние животные иногда проявляют непослушание.

Существует множество пород собак, которые отличаются верностью, спокойствием и уважением к своим хозяевам.

Какие породы считаются самыми послушными?

Бордер-колли

Эти собаки занимают первое место в рейтинге не случайно. Бордер-колли — это неагрессивные, жизнерадостные и активные животные, которые прекрасно ладят как с людьми, так и с другими питомцами.

Изначально порода была выведена для присмотра за овцами, что делает их верными спутниками. Бордер-колли нуждаются в длительных и активных прогулках, а команды обычно усваиваются в игровой форме.

Пудель

Вы могли заметить, что многие животные-артисты — это пудели. Они способны выполнять различные трюки благодаря своим выдающимся интеллектуальным способностям и легко обучаются.

Собаководы утверждают, что пудели могут запомнить команду всего за два-три раза и отлично понимают человеческую речь. Эти собаки хорошо ладят с детьми, любят купаться и гулять на свежем воздухе, так как изначально были выведены для работы на воде.

Немецкая овчарка

Эта порода является одной из самых известных в мире. Немецкие овчарки часто служат в полиции, на таможне и в армии. Благодаря своей сообразительности, они могут принимать самостоятельные решения.

Хозяин, занимающийся дрессировкой овчарки, должен быть терпеливым и заботливым. Регулярные занятия по дрессировке лучше начинать с раннего возраста собаки.

Золотистый ретривер

Это очень добрые собаки, которые проявляют терпение и уважение к детям и другим животным. Они обладают хорошими умственными способностями и быстро запоминают команды.

Золотистые ретриверы любят игры с водой, а помощь профессионального кинолога может понадобиться только для натаскивания на дичь.

Доберман

Эти умные и крупные собаки понимают команды, но не терпят грубого обращения. Доберманы очень привязываются к своим хозяевам и проявляют бдительность по отношению к другим людям и животным.

Если правильно воспитать добермана, проблем не возникнет. Регулярные физические нагрузки и прогулки являются необходимыми для этой породы.