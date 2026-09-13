Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять самых послушных пород собак 0 76

В мире животных
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять самых послушных пород собак

Если вы планируете стать владельцем собаки, вероятно, вы хотите, чтобы ваш питомец был послушным.

 

Тем не менее, домашние животные иногда проявляют непослушание.

Существует множество пород собак, которые отличаются верностью, спокойствием и уважением к своим хозяевам.

Какие породы считаются самыми послушными?

Бордер-колли

Эти собаки занимают первое место в рейтинге не случайно. Бордер-колли — это неагрессивные, жизнерадостные и активные животные, которые прекрасно ладят как с людьми, так и с другими питомцами.

Изначально порода была выведена для присмотра за овцами, что делает их верными спутниками. Бордер-колли нуждаются в длительных и активных прогулках, а команды обычно усваиваются в игровой форме.

Пудель

Вы могли заметить, что многие животные-артисты — это пудели. Они способны выполнять различные трюки благодаря своим выдающимся интеллектуальным способностям и легко обучаются.

Собаководы утверждают, что пудели могут запомнить команду всего за два-три раза и отлично понимают человеческую речь. Эти собаки хорошо ладят с детьми, любят купаться и гулять на свежем воздухе, так как изначально были выведены для работы на воде.

Немецкая овчарка

Эта порода является одной из самых известных в мире. Немецкие овчарки часто служат в полиции, на таможне и в армии. Благодаря своей сообразительности, они могут принимать самостоятельные решения.

Хозяин, занимающийся дрессировкой овчарки, должен быть терпеливым и заботливым. Регулярные занятия по дрессировке лучше начинать с раннего возраста собаки.

Золотистый ретривер

Это очень добрые собаки, которые проявляют терпение и уважение к детям и другим животным. Они обладают хорошими умственными способностями и быстро запоминают команды.

Золотистые ретриверы любят игры с водой, а помощь профессионального кинолога может понадобиться только для натаскивания на дичь.

Доберман

Эти умные и крупные собаки понимают команды, но не терпят грубого обращения. Доберманы очень привязываются к своим хозяевам и проявляют бдительность по отношению к другим людям и животным.

Если правильно воспитать добермана, проблем не возникнет. Регулярные физические нагрузки и прогулки являются необходимыми для этой породы.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Происхождение названия Красного моря
Изображение к статье: Почему лососи нерестятся одновременно?
Изображение к статье: Собака
Изображение к статье: Количество пальцев у млекопитающих

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как приготовить сладкий соус чили в домашних условиях
Еда и рецепты
Изображение к статье: Секрет идеального плова: последовательность закладки ингредиентов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему собака роет ямы: интересные причины от экспертов
В мире животных
Изображение к статье: Не стоит голодать после 18: ученые развеяли миф о «хронопитании»
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ученые создали глобальную карту мест обитания акул, уязвимых к человеческой деятельности
В мире животных
Изображение к статье: Врач назвал продукты, вредящие печени
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как приготовить сладкий соус чили в домашних условиях
Еда и рецепты
Изображение к статье: Секрет идеального плова: последовательность закладки ингредиентов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему собака роет ямы: интересные причины от экспертов
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео