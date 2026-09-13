На самом деле, такая стратегия размножения минимизирует вероятность того, что отдельные особи станут жертвами хищников.

Ни один хищник не способен съесть больше лососей, чем может вместить его желудок. Если бы лососи нерестились равномерно в течение всего года, хищники, получая обильное питание, могли бы увеличить свою численность.

Однако ни один вид хищников, угрожающих взрослым лососям, не может размножиться за две недели или месяц, пока продолжается нерест. Даже если бы это было возможно, в остальное время года хищники были бы вынуждены довольствоваться ограниченными кормовыми ресурсами.

Таким образом, чем короче период нереста, тем меньшая доля рыб окажется съеденной. При этом больше всего страдают те лососи, которые приходят на нерест первыми или последними. Естественный отбор постоянно поддерживает максимальную синхронность нереста.