Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему лососи нерестятся одновременно? 0 37

В мире животных
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему лососи нерестятся одновременно?

Эта стратегия защищает их от хищников.

 

На самом деле, такая стратегия размножения минимизирует вероятность того, что отдельные особи станут жертвами хищников.

Ни один хищник не способен съесть больше лососей, чем может вместить его желудок. Если бы лососи нерестились равномерно в течение всего года, хищники, получая обильное питание, могли бы увеличить свою численность.

Однако ни один вид хищников, угрожающих взрослым лососям, не может размножиться за две недели или месяц, пока продолжается нерест. Даже если бы это было возможно, в остальное время года хищники были бы вынуждены довольствоваться ограниченными кормовыми ресурсами.

Таким образом, чем короче период нереста, тем меньшая доля рыб окажется съеденной. При этом больше всего страдают те лососи, которые приходят на нерест первыми или последними. Естественный отбор постоянно поддерживает максимальную синхронность нереста.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые научили коров пользоваться туалетом
Изображение к статье: Происхождение названия Красного моря
Изображение к статье: Собака
Изображение к статье: Количество пальцев у млекопитающих

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пять самых послушных пород собак
В мире животных
Изображение к статье: Почему собака роет ямы: интересные причины от экспертов
В мире животных
Изображение к статье: Не стоит голодать после 18: ученые развеяли миф о «хронопитании»
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ученые создали глобальную карту мест обитания акул, уязвимых к человеческой деятельности
В мире животных
Изображение к статье: Врач назвал продукты, вредящие печени
Еда и рецепты
Изображение к статье: Сахар, соль и трансжиры: причины отказаться от готовых завтраков
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять самых послушных пород собак
В мире животных
Изображение к статье: Почему собака роет ямы: интересные причины от экспертов
В мире животных
Изображение к статье: Не стоит голодать после 18: ученые развеяли миф о «хронопитании»
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео