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Почему собака роет ямы: интересные причины от экспертов 0 8

В мире животных
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собака роет ямы: интересные причины от экспертов

Владельцы собак иногда сталкиваются с тем, что их питомцы начинают копать ямы.

 

Эта привычка может раздражать людей, живущих в частных домах, так как она портит внешний вид двора.

Однако собака не будет копать ямы без причины. Если вы сможете определить, что вызывает такое поведение, то решить проблему станет проще. Какие основные причины можно выделить?

Ароматный запах

Если в земле спрятана косточка или другие пищевые отходы с приятным для собаки запахом, она обязательно попытается найти "клад". Также некоторые собаки закапывают кости на черный день.

Кроты

Собаки могут проявлять охотничьи инстинкты. У них очень чуткий слух, и если на вашем участке появились кроты, собака будет пытаться их поймать.

Чтобы решить эту проблему, достаточно избавиться от вредителей.

Слишком жаркая погода

В летнюю жару важно заботиться о том, чтобы питомец не страдал от жары. Если на улице палящее солнце, собака может попытаться выкопать "убежище" в холодной земле.

Нет нормального досуга

Эксперты подчеркивают, что собакам нужно много внимания. Они любят играть, и если досуг становится однообразным и скучным, животное может начать рыть ямы как способ развлечения.

Нехватка внимания

Недостаток внимания может негативно сказаться на поведении собаки. Питомцу важно проводить время с владельцем, чтобы чувствовать себя важным членом "стаи".

Чтобы привлечь внимание, собака может совершать странные поступки, и копание ям — один из них.

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