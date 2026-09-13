Испражнения крупного рогатого скота негативно влияют на окружающую среду. Обучение коров справлять нужду в определенном месте может помочь решить эту проблему.

Специалисты из Института биологии сельскохозяйственных животных Ассоциации Лейбница в Германии, совместно с коллегами из Новой Зеландии, решили попробовать приучить телят к туалету. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Животных обучали мочиться в специально оборудованной уборной. Если теленок выполнял задание правильно, он получал угощение. В противном случае на него брызгали водой, чтобы сформировать негативные ассоциации.

В течение нескольких недель исследовательская группа успешно обучила 11 из 16 телят, участвовавших в эксперименте. Ученые уверены, что можно добиться еще больших результатов, продолжив тренировки.

Если удастся приучить коров к туалету на фермах, это позволит собирать и обрабатывать отходы, что снизит нагрузку на окружающую среду. Аммиак, содержащийся в моче, попадая в почву, преобразуется микроорганизмами в закись азота — третий по значимости парниковый газ после метана и углекислого газа. Сельское хозяйство является крупнейшим источником выбросов аммиака, причем на животноводство приходится более половины этого вклада.