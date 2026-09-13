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Ученые создали глобальную карту мест обитания акул, уязвимых к человеческой деятельности 0 11

В мире животных
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые создали глобальную карту мест обитания акул, уязвимых к человеческой деятельности

Специалисты Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) представили карту мест обитания акул, которые играют важную роль в экосистемах Мирового океана.

 

Эксперты сообщили, что на карте обозначены области, где акулы особенно уязвимы из-за воздействия человека. Эти морские хищники обеспечивают разнообразие видов и способствуют поглощению углерода океанами, поддерживая экосистемы с водорослями. Однако их статус высших хищников делает акул более восприимчивыми к угрозам со стороны человека.

Акулы страдают от рыболовства, особенно в тропических и прибрежных зонах, где проживают большие сообщества людей, зависящих от рыбы как основного источника белка. Ожидается, что карта с важными районами обитания акул и скатов поможет в создании охраняемых морских зон.

«Акулы — долгоживущий вид. Им требуется много времени для достижения половой зрелости, и рождается лишь несколько детенышей. Это делает их особенно уязвимыми. Карта станет основой для разработки политики и учета при планировании деятельности в критически важных для выживания акул районах», — рассказала доктор Рима Джабадо, председатель Группы специалистов МСОП по акулам.

Ученые собрали информацию из научных публикаций, отчетов, баз данных и опыта отдельных экспертов по акулам, как сообщается в журнале Frontiers in Marine Science. По словам Линн Соррентино, сотрудника программы Океанской группы МСОП, потеря акул, а также скатов и химер негативно скажется не только на здоровье океанской экосистемы, но и на продовольственной безопасности во многих странах.

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