Эксперты сообщили, что на карте обозначены области, где акулы особенно уязвимы из-за воздействия человека. Эти морские хищники обеспечивают разнообразие видов и способствуют поглощению углерода океанами, поддерживая экосистемы с водорослями. Однако их статус высших хищников делает акул более восприимчивыми к угрозам со стороны человека.

Акулы страдают от рыболовства, особенно в тропических и прибрежных зонах, где проживают большие сообщества людей, зависящих от рыбы как основного источника белка. Ожидается, что карта с важными районами обитания акул и скатов поможет в создании охраняемых морских зон.

«Акулы — долгоживущий вид. Им требуется много времени для достижения половой зрелости, и рождается лишь несколько детенышей. Это делает их особенно уязвимыми. Карта станет основой для разработки политики и учета при планировании деятельности в критически важных для выживания акул районах», — рассказала доктор Рима Джабадо, председатель Группы специалистов МСОП по акулам.

Ученые собрали информацию из научных публикаций, отчетов, баз данных и опыта отдельных экспертов по акулам, как сообщается в журнале Frontiers in Marine Science. По словам Линн Соррентино, сотрудника программы Океанской группы МСОП, потеря акул, а также скатов и химер негативно скажется не только на здоровье океанской экосистемы, но и на продовольственной безопасности во многих странах.