В Южном Сиднее, Австралия, жители сталкиваются с попугаями какаду, которые стремятся получить доступ к мусору. Люди пытаются безопасно утилизировать отходы, в то время как птицы научились открывать крышки мусорных баков. Об этом рассказывает статья в издании Current Biology.

Попугаи какаду обожают остатки пищи, особенно хлеб. Как только кто-то выбрасывает мешок мусора в бак, к нему сразу же слетаются какаду, чтобы попытаться добраться до еды.

Исследования показали, что разные группы попугаев открывают баки по-разному. Эксперты считают, что это культурная особенность, передающаяся от одной птицы к другой через социальное обучение.

Поскольку австралийцы не могут установить замки на мусорные баки, они используют камни, кирпичи, веревки и палки, чтобы заблокировать доступ. Однако это не останавливает пернатых от поиска еды.

Интересно, что не только какаду учатся друг у друга. Соседи по улице также наблюдают за методами борьбы с попугаями и обмениваются опытом. Ученые отмечают, что это похоже на классическую «гонку вооружений» между людьми и птицами. Кто в итоге победит, пока неизвестно.

Специалисты прогнозируют, что в будущем людей ожидает еще больше столкновений с изобретательностью животных. С расширением городов новые виды будут вынуждены сосуществовать с людьми и бороться за пищу.