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Самые крупные летающие птицы: интересные факты 0 89

В мире животных
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые крупные летающие птицы: интересные факты

Не все птицы умеют летать, но среди летающих есть и крупные представители.

 

Некоторые из крупных представителей фауны, такие как обыкновенный страус, не умеют летать и могут весить более ста килограммов. Однако среди летающих птиц также есть немало крупных видов. Давайте рассмотрим, кто из них считается самыми крупными.

Лебедь

Существует несколько видов этих величественных птиц, и все они достаточно крупные. Например, лебедь-трубач может весить около 14 килограммов, что является внушительным показателем для летающей птицы. Лебедь-шипун весит на два килограмма меньше, а лебеди-кликуны достигают 11 кг. Эти птицы также считаются рекордсменами по весу среди водоплавающих.

Альбатрос

Эти красивые птицы также являются крупными, достигая веса 11 кг. Среди птиц альбатросы известны своим размахом крыльев, который у взрослых особей может превышать три метра (до 3,7 м).

Пеликан

Экзотические пеликаны достигают веса 10-11 килограммов. У них самый вместительный клюв среди всех птиц, что позволяет им хранить несколько ведер рыбы. Интересно, что пеликаны довольно прожорливы: для нормальной жизнедеятельности им необходимо съедать не менее килограмма пищи в день, основой рациона которой является рыба.

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