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Современные волки имеют сибирские корни 0 46

В мире животных
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Современные волки имеют сибирские корни

Современные волки могут быть «выходцами» из Сибири, согласно заявлению российских ученых. Их предки обитали в северо-восточной Азии и оттуда мигрировали в Европу и Северную Америку.

 

Генетический анализ показал, что линии волков и собак разделились примерно 28 тысяч лет назад. Основными центрами распространения собак стали Ближний Восток и Центральная Азия.

Ученые проследили поток генов в родословной волков на протяжении нескольких десятков тысяч лет. Результаты исследования показали, что волки старше 23 тысяч лет больше похожи на сибирских, чем на европейских или среднеазиатских.

«Наши результаты показывают, что Сибирь выступала в качестве источника, а Европа – стока для миграции на протяжении всего позднего плейстоцена», – отметил член исследовательской группы, руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) Альберт Протопопов.

Значительная часть родословной всех евразийских волков сформировалась 25 тысяч лет назад. Также исследование показало, что волки сумели избежать массового вымирания. Генетический анализ указал на древних местных предков, чьи линии продолжаются до сих пор.

Ученые отметили, что расхождение волков и койотов произошло примерно 700 тысяч лет назад. Многие североамериканские волки, как древние, так и современные, имеют сходство с этими сородичами.

В ледниковый период Берингов пролив пересох и превратился в сухопутный мост, по которому сибирские волки 70-11 тысяч лет назад могли прийти на Аляску. Однако исследователи не выявили потока генов в обратном направлении.

Ранее ученые проанализировали процесс одомашнивания собак и связали его с генетической мутацией.

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