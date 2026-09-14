Исследования показывают, что музыка оказывает положительное воздействие не только на людей, но и на животных.

Классическая музыка оказывает положительное влияние на собак и кошек. Например, когда звучит классическая музыка, собаки становятся более уравновешенными. Даже те собаки, которые обычно проявляют излишнюю активность и могут лаять, ведут себя спокойнее. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский отметил, что если владелец оставляет классическую музыку, когда уходит, щенки и взрослые собаки становятся намного спокойнее.

Эксперты рекомендуют включать музыку для собак, когда они остаются дома одни. Это помогает животным легче переносить расставание с хозяином и адаптироваться к новому жилью.

Классическая музыка также положительно влияет на растения. Существует множество экспериментов, подтверждающих это. В настоящее время во многих теплицах установлены колонки, из которых круглосуточно звучит классическая музыка.