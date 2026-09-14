Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Влияние классической музыки на животных и растения 0 46

В мире животных
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Влияние классической музыки на животных и растения

Исследования показывают, что музыка оказывает положительное воздействие не только на людей, но и на животных.

 

Классическая музыка оказывает положительное влияние на собак и кошек. Например, когда звучит классическая музыка, собаки становятся более уравновешенными. Даже те собаки, которые обычно проявляют излишнюю активность и могут лаять, ведут себя спокойнее. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский отметил, что если владелец оставляет классическую музыку, когда уходит, щенки и взрослые собаки становятся намного спокойнее.

Эксперты рекомендуют включать музыку для собак, когда они остаются дома одни. Это помогает животным легче переносить расставание с хозяином и адаптироваться к новому жилью.

Классическая музыка также положительно влияет на растения. Существует множество экспериментов, подтверждающих это. В настоящее время во многих теплицах установлены колонки, из которых круглосуточно звучит классическая музыка.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые создали глобальную карту мест обитания акул, уязвимых к человеческой деятельности
Изображение к статье: Как летучие мыши выживают на диете из крови
Изображение к статье: Ученые научили коров пользоваться туалетом
Изображение к статье: Происхождение названия Красного моря

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ксения Собчак побывала дома у 73-летнего Анатолия Вассермана.
Lifenews
Изображение к статье: Какие цветы стоит сеять осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Оэмис Ромагоза Дуррути
В мире
Изображение к статье: Евросоюз и Арктика
В мире
Изображение к статье: лайнер airBaltic Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Хиситы захватили два острова
В мире
Изображение к статье: Ксения Собчак побывала дома у 73-летнего Анатолия Вассермана.
Lifenews
Изображение к статье: Какие цветы стоит сеять осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Оэмис Ромагоза Дуррути
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео