Верховный суд Латвии (ВС) отказался возбуждать кассационное производство по делу об исключении члена кинологического клуба после того, как принадлежащий ей сенбернар на выставке покусал другого человека, сообщили агентству ЛЕТА в Верховном суде.

Истец Элизе Медне вступила в кинологический клуб Reto, однако позднее правление клуба исключило ее из числа членов после того, как выяснилось, что еще до вступления в клуб ее сенбернар во время выставки укусил третье лицо.

Медне считала такое решение незаконным и немотивированным, утверждая, что фактически ее дважды наказали за одно и то же нарушение, о котором клубу было известно и ранее.

Рижский районный суд отклонил иск, признав, что правление кинологического клуба, учитывая закрепленную в уставе цель — содействие гуманному отношению к животным, — не могло проигнорировать полученную информацию о том, что Медне могла жестоко обращаться со своей собакой, тем самым спровоцировав ее агрессивное поведение.

Об обстоятельствах происшествия клуб узнал лишь после того, как Медне дала объяснения Латвийской кинологической федерации. Поскольку при принятии решения правлением не было допущено процессуальных нарушений, суд пришел к выводу, что Медне была обоснованно исключена из клуба за существенное нарушение его уставных целей.

Рассмотрев апелляционную жалобу, Рижский окружной суд также отказал в удовлетворении иска. Суд согласился с аргументацией первой инстанции, признав нарушение Медне существенным и установленным факт того, что своими действиями она причинила собаке страдания. Поэтому правление клуба обоснованно приняло решение об ее исключении.

Суд отметил, что в соответствии с уставом и внутренними нормативными актами клуб вправе самостоятельно принимать решения о приеме и исключении членов, а также оценивать соответствие их поведения установленным стандартам и целям организации. Поэтому оценка поведения собаки и оценка поведения ее владельца являются разными процедурами и не означают двойного наказания Медне.

Хотя заседание правления клуба проходило в закрытом режиме и без участия Медне, именно ее категорическая позиция лишила ее возможности воспользоваться правом дать объяснения. Она потребовала разрешить присутствие на заседании своему представителю, однако клуб в этом отказал.

Суд не усмотрел в действиях клуба нарушения прав Медне, поскольку опрос планировался для выяснения фактических обстоятельств инцидента, о которых представитель не смог бы дать пояснения. Кроме того, ни Закон «Об обществах и фондах», ни устав клуба не предусматривают безусловного права членов присутствовать на заседаниях правления или приглашать для этого представителя.

Принимая оспариваемое решение, правление клуба также учло, что действия Медне привели к травмированию другого человека и срыву выставки, что, в свою очередь, повлекло дополнительные расходы и переживания для участников мероприятия, ставших свидетелями произошедшего.

Суд также указал, что у клуба были основания отреагировать на сложившуюся ситуацию, поскольку в рамках параллельного судебного разбирательства по делу о дисквалификации собаки было принято решение о применении обеспечительных мер, которое позволило бы животному вновь участвовать в выставках и потенциально представлять угрозу для окружающих.