Питомцы могут положительно влиять на здоровье пожилых людей и способствовать продлению жизни.

Выбор животного для пожилого человека требует внимательного подхода. На какие критерии стоит обратить внимание?

Габариты

Крупные собаки, которые склонны к агрессии или имеют высокий уровень активности, не подойдут. Прогулка с хаски или питбулем может стать настоящим испытанием для пожилого человека.

Миниатюрные животные также могут создать проблемы, так как пожилой человек не всегда сможет их заметить. Поэтому лучше выбирать собак небольшого размера.

Уровень активности

Спокойные и флегматичные собаки, которым достаточно неспешных прогулок и размеренного времяпрепровождения в квартире, будут хорошим выбором.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на болонку или пекинеса.

Здоровье

Лучше выбирать собак, не склонных к серьезным заболеваниям, так как пожилому человеку может быть сложно покрыть расходы на лечение. Дворняги, как правило, отличаются крепким здоровьем.