Когда мясо портится на воздухе, риск отравления им не так велик. Хотя такая тухлятина может быть опасна при прямом контакте с кровью, при поедании она обычно переваривается без негативных последствий.

Совсем другое дело — протухшие консервы в герметичных банках. В них мясо разлагается под воздействием анаэробных микроорганизмов, которые развиваются в условиях отсутствия кислорода.

К токсинам этих микроорганизмов не имеют устойчивости ни люди, ни животные-падальщики, так как в природе они не встречаются.