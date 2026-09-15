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Почему птицы и звери могут есть испорченное мясо несколько дней? 0 76

В мире животных
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему птицы и звери могут есть испорченное мясо несколько дней?

Испорченное мясо не всегда опасно.

 

Когда мясо портится на воздухе, риск отравления им не так велик. Хотя такая тухлятина может быть опасна при прямом контакте с кровью, при поедании она обычно переваривается без негативных последствий.

Совсем другое дело — протухшие консервы в герметичных банках. В них мясо разлагается под воздействием анаэробных микроорганизмов, которые развиваются в условиях отсутствия кислорода.

К токсинам этих микроорганизмов не имеют устойчивости ни люди, ни животные-падальщики, так как в природе они не встречаются.

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