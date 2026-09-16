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Австралийские ученые оценили площадь подводных лесов планеты 0 37

В мире животных
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Австралийские ученые оценили площадь подводных лесов планеты

Ученые из Университета Западной Австралии определили общую площадь подводных лесов планеты и их влияние на глобальный климат, сообщает Science Alert.

 

Под подводными лесами понимаются обширные участки морского дна, покрытые водорослями и являющиеся домом для множества видов, многие из которых даже не имеют названия. Известными примерами являются Великий Африканский морской лес у побережья южной Африки и Большой Южный риф на юге Австралии.

Новое исследование показало, что морские леса занимают площадь, превышающую территорию амазонских джунглей, и составляет от 6 до 7,2 миллионов квадратных километров. Они растут даже быстрее, чем многие сельскохозяйственные культуры, такие как пшеница, рис и кукуруза. В год морские леса производят в 2-11 раз больше биомассы, чем эти культуры.

Для такого быстрого роста водоросли активно поглощают углерод из морской воды и атмосферы. В глобальном масштабе они могут поглощать столько же углерода, сколько и амазонские джунгли, что позволяет им смягчать последствия глобального потепления.

Тем не менее, морские леса, как и леса на суше, находятся под угрозой из-за климатических изменений. Исследование показало, что водоросли наиболее продуктивны в прохладной воде, однако моря и океаны постепенно нагреваются, поглощая большую часть избыточного тепла, выделяемого на Земле.

Ученые предупредили о разрушительном влиянии потери лесов на морские экосистемы и о том, что это усугубит глобальное потепление. Значительные площади океанических лесов уже исчезли у берегов Западной Австралии, восточной Канады и Калифорнии. Авторы исследования призвали к мерам по сохранению оставшихся объектов.

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