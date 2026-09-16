Собаки известны своей верностью к хозяевам, но иногда их привязанность становится чрезмерной. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам Владимира Голубева, в таких случаях питомцы испытывают трудности, проводя даже несколько минут без человека. Причины такого поведения могут быть связаны с неуверенностью собаки и даже с скукой.

«Некоторые собаки привязываются к хозяину сильнее, чем другие. В таких случаях питомец может следовать за владельцем повсюду. Хозяин иногда не может оставить собаку одну даже на короткое время, так как разлука вызывает у животного сильный стресс. Болезненная привязанность не является нормой», — отметил специалист.

Голубев добавил, что такая привязанность может развиваться у животных, испытывающих стресс, неуверенных в себе или недостаточно социализированных. Важно работать над этой проблемой и корректировать поведение питомца.

Собака должна чувствовать, что окружающая среда безопасна, комфортна и предсказуема. В стрессовых ситуациях, например, при переезде, животное может не успеть адаптироваться и испытывать дискомфорт, оставаясь в одиночестве.

Если собака часто болеет и проводит много времени в ветеринарных клиниках, присутствие хозяина становится для нее гарантией безопасности.

Недостаток общения в период взросления также может повлиять на поведение собаки. При резкой смене обстановки такие питомцы могут начать грызть мебель, искать вещи хозяина, выть и лаять.

Специалист отметил, что собаки с хорошей психикой способны быстро успокоиться и адаптироваться к новым условиям, однако для этого им необходим опыт.

Когда вы берете собаку в дом, она обычно привязывается к тому, кто ее кормит. Чтобы избежать гиперпривязанности, важно помочь питомцу, приучая его к новой интересной жизни, другим членам семьи и друзьям на прогулке, резюмировал эксперт.