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Осенние опасности для собак: как защитить питомцев 0 44

В мире животных
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осенние опасности для собак: как защитить питомцев

Осень приносит не только красоту, но и новые риски для собак.

 

Хотя осень может показаться спокойным временем, для собак это период с новыми опасностями. Если летом владельцы заботятся о своих питомцах, чтобы избежать теплового удара, то осенью возникают другие риски.

Прогулки в осеннюю пору также могут быть опасны для животных. Как защитить своего питомца? Об этом рассказывают эксперты.

1. Атака клещей

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Они активны не только весной и летом, но и рано осенью.

К сожалению, поймать клеща можно даже в городских условиях, не только в парках или лесах. Эти насекомые могут поджидать у кустарников или в траве.

Разные местности могут иметь разные риски, но самым опасным заболеванием, переносимым клещами, является гемобартонеллёз. Эта инфекция разрушает эритроциты и может повредить органы, особенно почки, что приводит к проблемам с мочеиспусканием у питомца.

Поэтому осенью особенно важно регулярно проверять собаку на наличие клещей и обрабатывать её шерсть специальными спреями-репеллентами.

2. Ядовитые грибы

Осень — это грибная пора. К сожалению, бледные поганки могут расти не только в лесах, но и на городских полянках. Хотя собаки обычно не едят грибы, они могут случайно отравиться.

Например, если питомец бежит за игрушкой и случайно подбирает гриб, он может его попробовать. Яд поганки может нанести вред почкам, печени и нервной системе животного.

Даже небольшого кусочка может быть достаточно для отравления средней по размеру собаки. В таком случае необходима помощь ветеринара.

3. Иммунитет и рацион

С наступлением холодов у собак увеличивается расход энергии, а также возрастает риск простудных заболеваний из-за переохлаждения или вирусов. Поэтому важно скорректировать рацион собаки, сделав его более насыщенным и калорийным.

Все энергетические затраты необходимо восполнять качественно. При использовании сухих кормов стоит придерживаться рекомендуемых дозировок. Натуральный рацион можно обогатить белково-витаминными компонентами, такими как мясо и субпродукты. Для здоровья питомца не обязательно увеличивать объем порции, лучше сделать еду более питательной.

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