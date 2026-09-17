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Почему собаки «целуются»: три возможные причины по мнению экспертов 0 86

В мире животных
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собаки «целуются»: три возможные причины по мнению экспертов

Собаки известны своей любовью к 'поцелуям': некоторые дружелюбные псы облизывают даже незнакомых людей.

 

Некоторым владельцам такая привычка питомцев может показаться неприятной, в то время как другие не против этого.

Важно отметить, что слюна здорового домашнего животного не представляет опасности для владельца и даже для маленьких детей.

Тем не менее, многим интересно узнать, почему собаки ведут себя таким образом.

'Подарок' от волков

Все домашние собаки на генетическом уровне связаны со своими ближайшими 'родственниками' - волками. Эти животные часто облизывают друг друга.

Для волков 'поцелуи' являются естественным поведением, и собаки повторяют этот жест.

'Грязный' владелец

Если собака активно облизывает ваше лицо, ноги или руки, она, по сути, оказывает вам 'услугу', очищая от грязи и микробов.

Пес считает, что должен заботиться о гигиене своего владельца.

Таким образом, животное проявляет заботу и показывает свою любовь.

Социальные связи

Собаки могут 'целоваться' друг с другом, так как это важная часть их социальных отношений. Этот жест всегда несет позитивный настрой.

Животное пытается показать, что вы ему не безразличны.

Эксперты считают, что чаще всего 'целуются' счастливые собаки.

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