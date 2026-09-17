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В Риге установили рекорд милоты: на королевскую прогулку собрались 226 корги 0 85

В мире животных
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: корги

На прошедшей в минувшую пятницу в Риге «Королевской прогулке корги» установили новый рекорд: в одном месте насчитали 226 собак этой породы. Об этом агентству LETA сообщила организатор мероприятия Герда Пулкстене.

В этом году впервые выбрали королевскую пару корги. Королем стал Руфус, а королевой — Кассандра.

Мероприятие собрало около 800 человек, которые сопровождали праздничное шествие от Бастионной горки до парка Кронвальда.

Организатор прогулки — общество «Друзья корги Латвии».

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#Рига #животные #Латвия #общество #собаки #шествие #корги
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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