На прошедшей в минувшую пятницу в Риге «Королевской прогулке корги» установили новый рекорд: в одном месте насчитали 226 собак этой породы. Об этом агентству LETA сообщила организатор мероприятия Герда Пулкстене.

В этом году впервые выбрали королевскую пару корги. Королем стал Руфус, а королевой — Кассандра.

Мероприятие собрало около 800 человек, которые сопровождали праздничное шествие от Бастионной горки до парка Кронвальда.

Организатор прогулки — общество «Друзья корги Латвии».