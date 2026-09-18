Долгое время считалось, что мангуст способен побеждать любую змею благодаря своей ловкости. Однако теперь известно, что этот зверек имеет защиту от яда некоторых змей, в частности, кобры. В яде кобры содержится токсин, который блокирует передачу импульсов между нервными клетками.

У мангустов на белке-рецепторе есть участок из аминокислот, который связывается с ядом и нейтрализует его действие.

Для борьбы с другими змеями мангуст использует особую стратегию: он ловко уклоняется от атак противника, прежде чем найти подходящий момент для решающего удара.