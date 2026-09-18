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Иммунитет мангустов к змеиному яду 0 138

В мире животных
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мангуст

Не ко всякому.

 

Долгое время считалось, что мангуст способен побеждать любую змею благодаря своей ловкости. Однако теперь известно, что этот зверек имеет защиту от яда некоторых змей, в частности, кобры. В яде кобры содержится токсин, который блокирует передачу импульсов между нервными клетками.

У мангустов на белке-рецепторе есть участок из аминокислот, который связывается с ядом и нейтрализует его действие.

Для борьбы с другими змеями мангуст использует особую стратегию: он ловко уклоняется от атак противника, прежде чем найти подходящий момент для решающего удара.

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