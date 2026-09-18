Большую часть дня ежи спят, выходя из укрытий только в сумерках. В дикой природе эти животные проводят ночи в поисках пищи: слизняков, улиток, червей, жуков, многоножек, личинок насекомых, а также мышат и лягушек.

Хотя владельцы домашних ежиков оставляют им корм, животные все равно стремятся найти добычу в шкафах, за диваном, под раковиной и в других укромных местах.

Охотничьи инстинкты и биологические ритмы заставляют ежей просыпаться по ночам и исследовать дом, даже когда они не голодны. Из-за особенностей их походки и длинных когтей блуждание ежей по дому действительно сопровождается характерным топотом.