Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему ежи активны по ночам? 0 65

В мире животных
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему ежи активны по ночам?

Ежи — ночные животные.

 

Большую часть дня ежи спят, выходя из укрытий только в сумерках. В дикой природе эти животные проводят ночи в поисках пищи: слизняков, улиток, червей, жуков, многоножек, личинок насекомых, а также мышат и лягушек.

Хотя владельцы домашних ежиков оставляют им корм, животные все равно стремятся найти добычу в шкафах, за диваном, под раковиной и в других укромных местах.

Охотничьи инстинкты и биологические ритмы заставляют ежей просыпаться по ночам и исследовать дом, даже когда они не голодны. Из-за особенностей их походки и длинных когтей блуждание ежей по дому действительно сопровождается характерным топотом.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: корги
Изображение к статье: Почему собаки «целуются»: три возможные причины по мнению экспертов
Изображение к статье: Австралийские ученые оценили площадь подводных лесов планеты
Изображение к статье: Кинолог рассказал о чрезмерной привязанности собак к хозяевам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взболтать, но не смешивать: продукты, которые не стоит сочетать с алкоголем
Люблю!
Изображение к статье: Компьютерные онлайн-игры и мошенники
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и Путин
В мире
Изображение к статье: Разница в оплате труда местных работников и сотрудников, привлеченных из третьих стран.
Бизнес
Изображение к статье: Гандболистки
Спорт
1
Изображение к статье: Истребитель F-16 Национальной гвардии США разбился во время тренировочного полета в штате Мичиган.
В мире
Изображение к статье: Взболтать, но не смешивать: продукты, которые не стоит сочетать с алкоголем
Люблю!
Изображение к статье: Компьютерные онлайн-игры и мошенники
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и Путин
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео